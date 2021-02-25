"Якщо чесно, іноді я дивуюся, коли люди обговорюють помилки Аліссона. Я розумію, що критика – це невід'ємна частина спорту. Але коли найкращий воротар планети допускає поодинокі помилки, критикувати його – це дивно. Тим більше, помиляється не тільки він, а й вся команда.

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Скільки разів нас рятував Аліссон? Без нього ми б навряд чи виграли Лігу чемпіонів і будь-який інший трофей. Для мене Аліссон – найкращий воротар у світі з прекрасним складом розуму. У роздягальні він завжди сконцентрований і впевнений у собі. Нам не треба його підбадьорювати, тому що він в порядку", – наводить слова Садьйо Мане ESPN Brasil.

До слова, у поточному сезоні кіпер Ліверпуля провів 27 матчів, в яких пропустив 30 м'ячів. 8 поєдинків Аліссон відстояв на нуль.

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