Садьйо Мане здалося, що Лерой Сане провокував його під час матчу з Манчестер Сіті. На 83-й хвилині зустрічі німець висловив претензії сенегальцю стосовно неправильного рішення: за задумом Мане, Садьйо мав залишатися на місці, щоби прийняти м'яч. Мане ж вирішив інакше і прискорився, щоб відкритися у вільному просторі.

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Як інформує журналіст Sport 1 Керрі Хау, перед тим, як вдарити Сане, Мане образив свого партнера по команді. Повідомляється, що губа Сане після удару сильно набрякла.

Раніше кореспондент Sky Sport Germany Флоріан Плеттенберг заявив, що керівництво мюнхенців покарає сенегальця і це покарання вийде за рамки звичайного штрафу.

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