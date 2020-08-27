Барселона після імовірної втрати Суареса та Мессі може розпочати полювання на суперзірок з інших чемпіонатів.

Лідер Ліверпуля Садьйо Мане був запропонований каталонському гранду, інформує Тuttomercato.

Мессі публічно оголосить про своє рішення покинути Барселону

Оточення сенегальця впевнене, що він стане головною зіркою Барселони у разі відходу Ліонеля Мессі та Луїса Суареса. Щоправда, домовитися з Ліверпулем буде вкрай непросто. Контракт Мане з "червоними" розрахований до літа 2023-го, а Transfermarkt оцінює вінгера у чималі 120 млн євро.

Додамо, що вінгер Ліверпуля продуктивно провів сезон 2019/20 – 22 голи та 12 асистів у 47 матчах.

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