Штраф Мане за удар Лероя Сане по обличчю після першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті став рекордним в історії Баварії. Як інформує Bild, за своє секундне помутніння сенегальський форвард повинен буде заплатити 350 тисяч євро.

Мане не хоче покидати Баварію – його агенти не шукають варіанти з іншими клубами

Раніше найвищим штрафом в історії мюнхенців була сума в 50 тисяч євро. У 2012 році Франк Рібері заплатив її за бійку з Ар'єном Роббеном.

Що цікаво, контракт Баварії з Мане дозволяв оштрафувати Мане на 2 млн євро, його місячну зарплату. Однак керівництво клубу вирішило не чинити так зі своїм гравцем.

Раніше Bild стверджував, що Баварія оштрафувала Садьйо Мане на 500 тисяч євро. Тепер видання вирішило уточнити інформацію.

Баварія сенсаційно спіткнулася з аутсайдером, Штутгарт у меншості врятував нічию з Борусією Д, РБ Лейпциг дотис Аугсбург