Мане запевнив, що не збирається покидати Ліверпуль

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане розповів, що не звертає уваги на різні чутки про його можливий відхід з команди.

"Спекуляції є частиною футболу. Ти вчишся жити з цим і не думаєш про це занадто серйозно. Хочу сказати, що мене хвилює тільки Ліверпуль. Це єдине, що мене зараз турбує.

Клопп відмовився від придбання Мане під час роботи у Борусії Д

Салах та Фірміно постійно запитували, коли я підпишу новий контракт. Мені доводилося їх заспокоювати: "Коли настане час, я все підпишу".

Я дуже щасливий тут, і я думаю, що люди теж задоволені мною. Ми хочемо додати свої імена до багатьох великих футболістів, які вже увійшли в історію цього клубу. Я сподіваюся, ми знаходимось на початку чогось особливого", – цитує Мане World Soccer.

Салах, Коноплянка і Коломойський. Ліверпуль 5 років тому провалив трансферну зиму та не виграв АПЛ, але тепер все супер