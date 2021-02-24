"До кінця сезону є цілі не лише у мене, а й у будь-якого гравця. Клубу це також стосується. Нашою метою з самого початку були перемоги в Лізі чемпіонів, Прем’єр-лізі, кубках. Але зараз я мушу сказати, що в АПЛ все закінчилося... це занадто.

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У нашій голові, нашій вірі завжди буде "Ніколи не здавайся". І ми не здамося, але зараз Манчестер Сіті – дуже хороша команда, вони просто літають. В АПЛ нам потрібно пробитися в першу четвірку. Але Ліга чемпіонів – наша головна мішень. Виграти її буде непросто. Доведеться зіткнутись з найкращими командами Європи, але ми тут, щоб перемагати найкращих у світі. Ми зробимо все можливе, щоб виграти Лігу чемпіонів", – заявив Мане у коментарі ESPN.

Додамо, що Ліверпуль на 19 очок відстає від Ман Сіті в таблиці АПЛ. У першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти РБ Лейпциг команда Клоппа перемогла з рахунком 2:0.

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