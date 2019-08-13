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Мане вірить у перемогу Ліверпуля над Челсі в матчі за Суперкубок УЄФА-2019

21:27 74 Читать на русском
Мане вірить у перемогу Ліверпуля над Челсі в матчі за Суперкубок УЄФА-2019
Садьйо Мане / фото: УЄФА

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане поділився очікуваннями напередодні матчу за Суперкубок УЄФА проти Челсі.

 

"Завтра ми зробимо все, щоб перемогти. Сподіваюся, що Стамбул стане щасливим містом для Ліверпуля.

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Я дивився матч Челсі з Манчестер Юнайтед і можу сказати, що лондонці добре виглядали, хоч і програли. Вони створили багато моментів.

Сподіваюся, що ми теж виграємо у них. Ми добре знаємо їх і будемо робити все для перемоги в матчі", – цитує Мане прес-служба УЄФА.

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Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Челсі відбудеться 14 серпня у Стамбулі на стадіоні Водафон парк. Початок о 22:00 за київським часом.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Суперкубок УЄФА Ліверпуль - Челсі Садьйо Мане Садьйо Мане
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