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Мане увійшов у п'ятірку гравців Ліверпуля, які забивали в 6-ти домашніх матчах поспіль

18:49 105 Читать на русском
Мане увійшов у п'ятірку гравців Ліверпуля, які забивали в 6-ти домашніх матчах поспіль
Садьйо Мане / Фото ФК Ліверпуль

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане вкотре вписав своє ім'я в історію досягнень клубу.

19’ Роберто Фірміно
29’ Садьйо Мане
67’ Роберто Фірміно
93’ Садьйо Мане
 
Ешлі Вествуд 6’
Йохан Берг Гудмундсон 91’

У матчі 30-го туру АПЛ Ліверпуль – Бернлі (4:2) форвард господарів Садьйо Мане приніс перемогу своїй команді, оформивши дубль. Таким чином сенегалець продовжив свою результативну серію в домашніх матчах мерсисайдців.

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26-річний нападник забиває вже у 6-ти домашніх матчах АПЛ поспіль, повідомляє OptaJoe.

Раніше це досягнення підкорювалось Майклу Оуену, Фернендо Торресу, Луїсу Суаресу та Мохамеду Салаху.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Мане провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 2-ма асистами.

Ліверпуль впевнено переграв Бернлі та продовжує переслідувати Манчестер Сіті

Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Рекорди Ліверпуль - Бернлі Фернандо Торрес Фернандо Торрес Майкл Оуен Майкл Оуен Луїс Суарес Луїс Суарес Мохамед Салах Мохамед Салах Садьйо Мане Садьйо Мане
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