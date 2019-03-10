Мане увійшов у п'ятірку гравців Ліверпуля, які забивали в 6-ти домашніх матчах поспіль

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане вкотре вписав своє ім'я в історію досягнень клубу.

У матчі 30-го туру АПЛ Ліверпуль – Бернлі (4:2) форвард господарів Садьйо Мане приніс перемогу своїй команді, оформивши дубль. Таким чином сенегалець продовжив свою результативну серію в домашніх матчах мерсисайдців.

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26-річний нападник забиває вже у 6-ти домашніх матчах АПЛ поспіль, повідомляє OptaJoe.

Раніше це досягнення підкорювалось Майклу Оуену, Фернендо Торресу, Луїсу Суаресу та Мохамеду Салаху.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Мане провів 28 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та 2-ма асистами.

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