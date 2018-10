African players to score at least 50 Premier League goals:



Didier Drogba (104)

Emmanuel Adebayor (97)

Yakubu (95)

Yaya Toure (59)

Nwankwo Kanu (54)

Efan Ekoku (53)

Sadio Mane (50)



Sadio Mane joins the list. pic.twitter.com/uknytFSVso