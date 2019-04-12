Мане став найкращим гравцем АПЛ у березні – відео найяскравіших моментів за участі форварда Ліверпуля

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане продовжує здобувати індивідуальні нагороди.

Садьйо Мане став найкращим гравцем чемпіонату Англії у минулому місяці, повідомляє офіційний сайт турніру.

Ліверпуль шокував керівництво Реала ціною на Мане

27-річний сенегалець в березні допоміг Ліверпулю перемогти в трьох матчах АПЛ з чотирьох: нічия з Евертоном (0:0), перемоги над Бернлі (4:2), Фулхемом (2:1) і Тоттенхемом (2:1). Садьйо відзначився трьома голами.

Варто відзначити, що нагорода найкращому тренеру березня також вирушила у Ліверпуль до Юргена Клоппа.

В поточному сезоні АПЛ Мане провів 31 матч, в яких відзначився 17-ма голами та 3-ма асистами.

Фулбеки Клоппа, Сілви Гвардіоли та вбивча зв'язка Сульшера – топ-10 найкращих дуетів АПЛ