Мане сконфузився під час антирасистської акції – зірка Ліверпуля побіг на ворота Евертона, поки всі стояли на коліні

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане не надто уважно читав розклад передматчевих заходів 30 туру АПЛ.

Сенегалець став учасником кумедного епізоду під час антирасистської акції, яка відбулася безпосередньо перед стартовим свистком поєдинку проти Евертона.

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Гравці обох мерсисайдських клубів стали на коліно, вкотре нагадавши про рівність всіх рас. Винятком став лише Мане. Зірка Ліверпуля сприйняв свисток арбітра як початок гри і відразу понісся на ворота суперника. Садьйо швидко зрозумів свій конфуз, повернувся на місце і також став на коліно.

Додамо, що Евертон та Ліверпуль зберегли рівність і на футбольному полі – 0:0 в дербі.

Ліверпуль зіграв унічию з Евертоном – команда Клоппа втретє у сезоні втратила очки та відклала оформлення чемпіонства