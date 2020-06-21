toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДЕСНА - ЗОРЯ АТАЛАНТА - САССУОЛО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Мане сконфузився під час антирасистської акції – зірка Ліверпуля побіг на ворота Евертона, поки всі стояли на коліні

23:09 - Читать на русском
Мане сконфузився під час антирасистської акції – зірка Ліверпуля побіг на ворота Евертона, поки всі стояли на коліні
Садьйо Мане / Reuters

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане не надто уважно читав розклад передматчевих заходів 30 туру АПЛ.

 

Сенегалець став учасником кумедного епізоду під час антирасистської акції, яка відбулася безпосередньо перед стартовим свистком поєдинку проти Евертона.

Тренер Ліворно Філіппіні розплакався під час хвилини мовчання – коронавірус забрав його найріднішу людину

Гравці обох мерсисайдських клубів стали на коліно, вкотре нагадавши про рівність всіх рас. Винятком став лише Мане. Зірка Ліверпуля сприйняв свисток арбітра як початок гри і відразу понісся на ворота суперника. Садьйо швидко зрозумів свій конфуз, повернувся на місце і також став на коліно.

Додамо, що Евертон та Ліверпуль зберегли рівність і на футбольному полі – 0:0 в дербі.

Ліверпуль зіграв унічию з Евертоном – команда Клоппа втретє у сезоні втратила очки та відклала оформлення чемпіонства

blog_ava
Головні новини футболу 20 червня: Шахтар – чемпіон України, повернення Ярмоленка, коронавірус продовжує вражати УПЛ
07:00
11286
Теги
футбольні курйози Садьйо Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Англія Відеоновини Расизм у футболі Евертон - Ліверпуль
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
56
хв
Динамо
19:30
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук