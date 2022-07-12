Вже 21 липня у столиці Марокко відбудеться пишна церемонія CAF Awards 2022. Нагороди отримають найкращі представники футбольної Африки за підсумками сезону. Напередодні організація оголосила 10 претендентів на головну індивідуальну нагороду серед чоловіків.

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До слова, вже два роки нікого не нагороджували через пандемію. Відтак, чинним володарем звання найкращого гравця Африки залишається Садьйо Мане, який здобув його ще у 2019-му. Сенегалець має всі шанси зберегти звання, адже потрапив до списку претендентів. Цікаво, що у фінальній десятці лише один футболіст, який не грає в топ-5 чемпіонатах Європи. Це Венсан Абубакар, який став найкращим бомбардиром КАН.

Претенденти на нагороду CAF Player of the Year: Садьйо Мане (Баварія, Сенегал), Ріяд Марез (Манчестер Сіті, Алжир), Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет), Карл Токо-Екамбі (Ліон, Камерун), Венсан Абубакар (Аль-Наср, Камерун), Себастьян Аллє (Борусія Д, Кот-д'Івуар), Набі Кейта (Ліверпуль, Гвінея), Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко), Едуар Менді (Челсі, Сенегал) та Каліду Кулібалі (Наполі, Сенегал).