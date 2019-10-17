Мане розповів, як гравці Ліверпуля дражнили його та Салаха через конфлікт

Нападник Ліверпуля Садйо Мане розповів, як партнери по команді реагували на його конфлікт з Мохамедом Салахом, який трапився у матчі 3-го туру АПЛ проти Бернлі (3:0).

"Це було непорозуміння, я просто хотів допомогти команді. Ось дивишся на такі команди, як Манчестер Сіті, вони іноді забивають п'ять або шість м'ячів. Якщо є можливість вбити гру якомога швидше, намагаючись забити більше голів, думаю, що це важливо. Тому я був трохи розчарований.

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Ми поговорили, і все було як раніше. Поспілкувалися між собою, а потім тренер покликав мене до свого кабінету. Я сказав йому, що вже все вирішилося, і він був приємно здивований.

З Салахом ми завжди поруч. Він 10-й номер, а я 11-й. Пишемо один одному іноді. Навіть розмовляємо по телефону, у нас немає проблем.

Всі в команді дражнили нас. Одного разу Вейналдум в роздягальні підійшов до Салаха і голосно запитав, чому я хотів його вдарити. І вся команда почала сміятися", – сказав Мане в ефірі Canal+ Sport.

Нагадаємо, конфліктна ситуація між форвардами Ліверпуля виникла через те, що в одному з епізодів матчу проти Бернлі Салах не поділився м'ячем з Мане, який перебував у вигіднішій позиції.

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