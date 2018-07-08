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Мане: Реал – велика команда, але я залишаюся гравцем Ліверпуля

7 липня 23:22 236 Читать на русском
Мане: Реал – велика команда, але я залишаюся гравцем Ліверпуля
Садьйо Мане / Sky

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане прокоментував чутки про можливий трансфер в мадридський Реал.

Навколо Садьйо Мане почали виникати чутки щодо потенційного переходу в Реал. Під час подорожі на батьківщину сенегалець прокоментував ситуацію місцевим ЗМІ.

"Це всього лиш чутки. Я нічого не знаю і ні з ким не зв'язувався.

Я залишаюся гравцем Ліверпуля та приєднаюся до партнерів під час передсезонного туру по США. Реал – чудова команда, але я зосереджений на своїй команді – Ліверпулі", – цитує Садьйо Мане Sky Sports з посиланням на сенегальських колег.

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Реал продає Кріштіану Роналду в Ювентус і розглядає варіанти для заміни португальцю. Серед претендентів на переїзд на "Сантьяго Бернабеу" опинився Садьйо Мане.

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