Мане: Реал – велика команда, але я залишаюся гравцем Ліверпуля

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане прокоментував чутки про можливий трансфер в мадридський Реал.

Навколо Садьйо Мане почали виникати чутки щодо потенційного переходу в Реал. Під час подорожі на батьківщину сенегалець прокоментував ситуацію місцевим ЗМІ.

"Це всього лиш чутки. Я нічого не знаю і ні з ким не зв'язувався.

Я залишаюся гравцем Ліверпуля та приєднаюся до партнерів під час передсезонного туру по США. Реал – чудова команда, але я зосереджений на своїй команді – Ліверпулі", – цитує Садьйо Мане Sky Sports з посиланням на сенегальських колег.

Трансфер Роналду в Ювентус затягується через Переса – стало відомо, коли португалець прибуде в Турин

Реал продає Кріштіану Роналду в Ювентус і розглядає варіанти для заміни португальцю. Серед претендентів на переїзд на "Сантьяго Бернабеу" опинився Садьйо Мане.