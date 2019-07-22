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Мане пропустить матч за Суперкубок Англії

10:21 285 Читать на русском
Мане пропустить матч за Суперкубок Англії
Садьйо Мане / Reuters

Нападник Садьйо Мане не допоможе Ліверпулю у протистоянні з Манчестер Сіті.

Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп підтвердив відсутність сенегальця у матчі за Суперкубок Англії, який відбудеться 4 серпня.

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"Мане в хорошій формі. У них було свято в Сенегалі, і я радий цьому, тому що це показало, що вони поважають конкуренцію і вважають друге місце успіхом, що приємно. Зараз він у відпустці, але не надто довгій – він повернеться 5 серпня після гри з Манчестер Сіті. У нього буде 4-5 днів для підготовки до матчу з Норвічем в першому турі АПЛ і близько 10 днів – для підготовки до матчу з Челсі за Суперкубок УЄФА", – цитує Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

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Нагадаємо, Мане разом із Сенегалом дістався фіналу Кубка африканських націй (19 липня), де програв збірній Алжиру з рахунком 0:1.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Суперкубок Англії Манчестер Сіті Манчестер Сіті Юрген Клопп Юрген Клопп Садьйо Мане Садьйо Мане
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