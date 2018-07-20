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Мане продовжить виступи за Ліверпуль під номером Коутінью

21 липня 06:00 4 Читать на русском
Мане продовжить виступи за Ліверпуль під номером Коутінью
Садьйо Мане / Фото ФК Ліверпуль

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане визначився з номером, під яким продовжить захищати кольори клубу.

Садьйо Мане вирішив змінити ігровий номер, з яким виступатиме в наступному сезоні АПЛ. Відтепер на футболці сенегальця буде зображатись 10-й номер, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, що останнім власником "десятки" у Ліверпулі був Філіппе Коутінью, який перейшов у Барселону в січні.

Мане виступав під 19-м номером у минулому сезоні, за який 26-річний нападник взяв участь в 29 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких відзначився 10 забитими м'ячами і 8 результативними передачами.

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Теги
Англія Філіппе Коутінью Філіппе Коутінью Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль
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