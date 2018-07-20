Мане продовжить виступи за Ліверпуль під номером Коутінью

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане визначився з номером, під яким продовжить захищати кольори клубу.

Садьйо Мане вирішив змінити ігровий номер, з яким виступатиме в наступному сезоні АПЛ. Відтепер на футболці сенегальця буде зображатись 10-й номер, повідомляє офіційний сайт клубу.

Міжнародний Кубок чемпіонів: все, що потрібно знати про супертурнір для грандів

Варто відзначити, що останнім власником "десятки" у Ліверпулі був Філіппе Коутінью, який перейшов у Барселону в січні.

Мане виступав під 19-м номером у минулому сезоні, за який 26-річний нападник взяв участь в 29 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких відзначився 10 забитими м'ячами і 8 результативними передачами.

Аліссон Бекер – музикант та рибалка: 8 фактів про зіркового новачка Ліверпуля, які ви могли не знати