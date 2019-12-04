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Мане підкорив гросмейстерську вершину АПЛ

23:10 285 Читать на русском
Мане підкорив гросмейстерську вершину АПЛ
Мане в обіймах Оріджі / офіційний сайт АПЛ

Вінгер Ліверпуля Садьйо Мане продовжує тішити вболівальників "червоних" результативною грою.

6’ Дівок Оріджі
17’ Джердан Шакірі
32’ Дівок Оріджі
45’ Садьйо Мане
 
Майкл Кін 21’
Рішарлісон 45+3’
6’ Дівок Оріджі
17’ Джердан Шакірі
21’ Майкл Кін
32’ Дівок Оріджі
45’ Садьйо Мане
45+3’ Рішарлісон

У Мерсисайдському дербі проти Евертона сенегалець досягнув позначки причетності до 100 голів і більше в Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Coral.

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В активі Мане тепер 75 голів і 26 асистів. Для досягнення такого результату вінгеру знадобилося усього 174 матчі. Уже в першому таймі принципового поєдинку проти "ірисок" Мане відзначився забитим м'ячем і 2-ма результативними передачами.

У сезоні 2019/20 Садьйо Мане вже забив 15 голів у всіх турнірах. Це всього на 9 м'ячів менше, ніж за увесь минулий сезон.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль - Евертон Садьйо Мане Садьйо Мане
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