Мане підкорив гросмейстерську вершину АПЛ

Вінгер Ліверпуля Садьйо Мане продовжує тішити вболівальників "червоних" результативною грою.

У Мерсисайдському дербі проти Евертона сенегалець досягнув позначки причетності до 100 голів і більше в Прем'єр-лізі. Про це повідомляє Coral.

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В активі Мане тепер 75 голів і 26 асистів. Для досягнення такого результату вінгеру знадобилося усього 174 матчі. Уже в першому таймі принципового поєдинку проти "ірисок" Мане відзначився забитим м'ячем і 2-ма результативними передачами.

У сезоні 2019/20 Садьйо Мане вже забив 15 голів у всіх турнірах. Це всього на 9 м'ячів менше, ніж за увесь минулий сезон.