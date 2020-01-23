Мане отримав травму підколінного сухожилля в матчі з Вулверхемптоном

Україна — 00:20 406
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"Карпати сьогодні збожеволіли", – Козловський жорстко відповів на звинувачення виконавчого директора львів'ян
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Ліверпуль на останніх хвилинах вирвав важку перемогу над ВулверхемптономАнглія — 23 січ 749
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Динамо – Вардар: експерименти приносять розгром – ризик травм, успішні вихованці, новий капітан і життя без лідерівУкраїна — 23 січ 17219
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Аякс знову виростив монстрів і очолює дві найкращі ліги: "новий Погба" з приборкувачем Роналду роблять незвичайні речіНідерланди — 23 січ 3876
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