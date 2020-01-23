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Мане отримав травму підколінного сухожилля в матчі з Вулверхемптоном

23 січня 23:59 602 Читать на русском
Мане отримав травму підколінного сухожилля в матчі з Вулверхемптоном
Садьйо Мане / фото із соцмереж

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане не зміг дограти поєдинок 24-го туру АПЛ проти Вулверхемптона (2:1).

51’ Рауль Хіменес
 
Джордан Хендерсон 8’
Роберто Фірміно 84’
8’ Джордан Хендерсон
51’ Рауль Хіменес
84’ Роберто Фірміно

На 33-й хвилині звітного матчу Мане опинився на газоні, після чого вже не зміг продовжити зустріч. Сенегальця замінив півзахисник Такумі Мінаміно.

Ліверпуль на останніх хвилинах вирвав важку перемогу над Вулверхемптоном

За інформацією Bein Sports, у Садьйо підозра на пошкодження підколінного сухожилля. Точний діагноз буде встановлений після ретельного медобстеження.

Зазначимо, що Мане покинув поле самостійно. Гравець обійняв Юргена Клоппа, а потім вирушив у роздягальню. Це може бути свідченням того, що заміна була здійснена більше через пересторогу і бажання не загострювати травму.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія Вулверхемптон - Ліверпуль Садьйо Мане Садьйо Мане
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