Мане отримав травму підколінного сухожилля в матчі з Вулверхемптоном

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане не зміг дограти поєдинок 24-го туру АПЛ проти Вулверхемптона (2:1).

На 33-й хвилині звітного матчу Мане опинився на газоні, після чого вже не зміг продовжити зустріч. Сенегальця замінив півзахисник Такумі Мінаміно.

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За інформацією Bein Sports, у Садьйо підозра на пошкодження підколінного сухожилля. Точний діагноз буде встановлений після ретельного медобстеження.

Зазначимо, що Мане покинув поле самостійно. Гравець обійняв Юргена Клоппа, а потім вирушив у роздягальню. Це може бути свідченням того, що заміна була здійснена більше через пересторогу і бажання не загострювати травму.