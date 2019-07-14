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Мане отримав пропозицію від Реала, – президент Федерації футболу Сенегалу

00:30 125 Читать на русском
Мане отримав пропозицію від Реала, – президент Федерації футболу Сенегалу
Садьйо Мане / фото із соцмереж

Президент Федерації футболу Сенегалу Саі Сек закликав форварда Ліверпуля Садьйо Мане перейти в Реал.

"Він разом із Салахом та Фірміно просто чудові, але це футбол. Мане виграв Лігу чемпіонів у минулому сезоні і тепер має шанс переїхати в Мадрид. Для мене, навіть як для фаната Барселони, Реал – найкращий клуб у всіті. Мане повинен добряче подумати над цією пропозицею.

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Кар'єра футболіста дуже коротка, і іноді у вас не так багато можливостей. Пропозиція є, і я думаю, що Зідану подобається цей гравець, чому б і ні? Мане грав у Саутгемптоні і, коли з'явилася можливість, він скористався нею і вирушив у Ліверпуль. Він зберіг хороший рівень в Англії, я думаю, він впорається зі ще одним випробуванням в іншій країні", – цитує Саі Сека Mirror.

До слова, наразі Мане перебуває у розташуванні збірної Сенегалу, з якою продовжує виступи на Кубку африканських нації. У півфіналі турніру "леви" зіграють проти команди Тунісу. Матч відбудеться у неділю, 14 липня, о 19:00.

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Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Реал Мадрид Реал Мадрид Сенегал Сенегал Іспанія
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