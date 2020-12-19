Мане обурився через ранню заміну в матчі АПЛ – бурхлива реакція
16:38 - Читать на русском
Форвард Ліверпуля Садьйо Мане залишився незадоволений рішенням Юргена Клоппа освіжити атаку мерсисайдців.
завершено
Садьйо Мане 35’
Роберто Фірміно 44’
Роберто Фірміно 68’
Мохамед Салах 81’
Мохамед Салах 84’
35’ Садьйо Мане
44’ Роберто Фірміно
68’ Роберто Фірміно
81’ Мохамед Салах
84’ Мохамед Салах
Клопп вирішив випустити Салаха замість Мане вже на 57 хвилині, що дуже не сподобалось сенегальцю.
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Садьйо неохоче покинув поле, потиснувши руку сенегальцю та продовжував спостерігати за грою в пригніченому стані попри результат на табло.
Зазначимо, що Ліверпуль знищив Крістал Пелас (7:0), а Мане встиг записати до свого активу гол та асист.
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