Клопп вирішив випустити Салаха замість Мане вже на 57 хвилині, що дуже не сподобалось сенегальцю.

Салах не виключає можливості трансферу в Реал чи Барселону

Садьйо неохоче покинув поле, потиснувши руку сенегальцю та продовжував спостерігати за грою в пригніченому стані попри результат на табло.

Зазначимо, що Ліверпуль знищив Крістал Пелас (7:0), а Мане встиг записати до свого активу гол та асист.

Ліверпуль ефектно знищив Крістал Пелас і закріпився на вершині АПЛ – Салах оформив дубль за 3 хвилини, бенефіс Фірміно