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Мане не поспішає продовжувати контракт з Ліверпулем – сенегалець знає, де хоче продовжити кар'єру

2 липня 00:20 - Читать на русском
Мане не поспішає продовжувати контракт з Ліверпулем – сенегалець знає, де хоче продовжити кар'єру
Садьйо Мане / Фото ФК Ліверпуль

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане вирішив полоскотати нерви вболівальникам мерсисайдців.

Ще восени минулого року керівництво Ліверпуля запропонувало Садьйо Мане нову угоду, але сенегалець продовжує її ігнорувати, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання, 28-річний сенегалець поки не має наміру покидати мерсисайдців і обов'язково залишиться у Ліверпулі попри інтерес з боку Реала. Садьйо вважає, що обговорювати його контракт, який розрахований до літа 2023-го, поки не на часі.

У нинішньому сезоні АПЛ Мане провів 28 матчів, в яких відзначився 15-ма голами та 9-ма асистами, а його команда вперше за 30 років завоювала золоті медалі турніру.

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Англія Ліверпуль Ліверпуль Садьйо Садьйо Мане Трансфери Ліверпуля
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