Мане не має наміру переходити в Реал

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане не хоче виходити із зони комфорту.

Реал розглядає Садьйо Мане як пріоритетне підсилення атакувальної ланки, але самого форварда Ліверпуля не вражає такий розвиток подій, повідомляє Don Balon.

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За інформацією видання, мадридці готові заплатити за 27-річного сенегальця влітку 180 млн євро.

Нагадаємо, Садьйо приєднався до Ліверпуля у 2016-му, перейшовши із Саутгемптона. В поточному сезоні чемпіонату Англії Мане провів 10 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

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