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Мане не має наміру переходити в Реал

11:25 868 Читать на русском
Мане не має наміру переходити в Реал
Садьйо Мане та Зінедін Зідан / Фото Daily Express

Форвард Ліверпуля Садьйо Мане не хоче виходити із зони комфорту.

Реал розглядає Садьйо Мане як пріоритетне підсилення атакувальної ланки, але самого форварда Ліверпуля не вражає такий розвиток подій, повідомляє Don Balon.

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За інформацією видання, мадридці готові заплатити за 27-річного сенегальця влітку 180 млн євро.

Нагадаємо, Садьйо приєднався до Ліверпуля у 2016-му, перейшовши із Саутгемптона. В поточному сезоні чемпіонату Англії Мане провів 10 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та трьома асистами.

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