Садьйо Мане задоволений своєю зарплатою в Мюнхені і не має наміру йти з Баварії.

Нападник Баварії Садьйо Мане не має наміру залишати мюнхенський клуб після інциденту з Лероєм Сане. Після поразки від Ман Сіті сенегалець розбив губу своєму одноклубнику в роздягальні, і боси Баварії оштрафували гравця. Пізніше стало відомо, що мюнхенці намагатимуться позбутися Мане влітку.

Баварія визначилась щодо майбутнього Мане, – джерело

Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, Мане не хоче залишати Баварію. Він заробляє в Мюнхені понад 20 мільйонів євро за сезон, і його все влаштовує. Повідомляється, що агенти гравця не шукають йому варіанти з новим клубом.

Попри публічну підтримку Мане з боку наставника команди Томаса Тухеля, тренер не планує майбутнє з Мане. Контракт Садьйо з Баварією діє до літа 2025 року.

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