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Мане навідався на малу батьківщину – він вклав у тамтешню інфраструктуру шалену суму

22:39 1092 Читать на русском
Мане навідався на малу батьківщину – він вклав у тамтешню інфраструктуру шалену суму
Садьйо Мане / Reuters

Вінгер англійського Ліверпуля Садьйо Мане приїхав до рідного селища в Сенегалі, щоб на власні очі побачити масштабні зміни.

Тріумфатор Ліги чемпіонів відчутно фінансово допоміг своїй малій батьківщині, повідомляє Liverpool Echo.

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Мане побував на будівельному майданчику, де зводять нову школу. Минулоріч він виділив на її побудову 270 тисяч євро. Це вже не перша інвестиція форварда "червоних" в місцеву інфраструктуру. Раніше 27-річний сенегалець виділив кошти на будівництво лікарні та мечеті, а також регулярно допомагає нужденним сім'ям.

До слова, в минулому сезоні Садьйо Мане провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 26 м'ячів. Він допоміг Ліверпулю перемогти в Лізі чемпіонів.

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Світ Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Сенегал Сенегал
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