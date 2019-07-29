Мане навідався на малу батьківщину – він вклав у тамтешню інфраструктуру шалену суму

Вінгер англійського Ліверпуля Садьйо Мане приїхав до рідного селища в Сенегалі, щоб на власні очі побачити масштабні зміни.

Тріумфатор Ліги чемпіонів відчутно фінансово допоміг своїй малій батьківщині, повідомляє Liverpool Echo.

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Мане побував на будівельному майданчику, де зводять нову школу. Минулоріч він виділив на її побудову 270 тисяч євро. Це вже не перша інвестиція форварда "червоних" в місцеву інфраструктуру. Раніше 27-річний сенегалець виділив кошти на будівництво лікарні та мечеті, а також регулярно допомагає нужденним сім'ям.

До слова, в минулому сезоні Садьйо Мане провів 50 матчів у всіх турнірах, у яких забив 26 м'ячів. Він допоміг Ліверпулю перемогти в Лізі чемпіонів.

Sadio Mané at the construction site of a school he is building in his village, Bambali in Senegal with €270,000.



He also built a hospital and financed a stadium for his people. He gives out 50,000 CFA Francs to families in his village monthly.



He gives out kits to kids. pic.twitter.com/IArhKwc2mZ — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) July 28, 2019

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