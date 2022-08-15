Нападник Баварії продемонстрував свою людяність, не забувши про колишніх колег у Ліверпулі.

Сенегальський форвард зробив приємний сюрприз мерсисайдцям. Кожен працівник англійського клубу отримав від 30-річного нападника персональний подарунок – шоколадку зі світлиною Мане і листівку, яку Садьйо написав власноруч. Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк у Twitter.

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При цьому без сувеніру не залишився ніхто – кожен працівник Ліверпуля, починаючи від менеджерів, і закінчуючи прибиральниками та охоронцями, отримав свій знак уваги від форварда. Всього таких пакунків було 150.

Нагадаємо, Мане виступав за команду Юргена Клоппа з 2016-го по 2022 рік. Тричі грав у фіналах ЛЧ, один із яких виграв, а також став чемпіоном Англії. Влітку Ліверпуль продав його в Баварію за 32 млн євро.

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