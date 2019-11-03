Мане: Мрію про "Золотий м'яч", але до Роналду і Мессі мені ще далеко

Півзахисник Ліверпуля Садьйо Мане оцінив свої шанси на "Золотий м'яч" за підсумками 2019-го року.

"Чесно кажучи, "Золотий м'яч" – моя дитяча мрія. Я один з кандидатів на приз, тому що працював протягом тривалого часу. Ця нагорода швидше мрія, ніж нав'язлива ідея, в першу чергу я служу команді.

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Неймовірно, коли мрії збуваються. Всі сенегальці, мої друзі, моя сім'я були б дуже раді, я теж був би щасливий. Цей приз – додаткова мотивація для мене. Приємно, коли Ето'О, Дрогба, які є легендами африканського футболу, говорять про мене.

Є Мессі і Роналду. Ці гравці – монстри. Думаю, мені все ще далеко до їхнього рівня. Але я зроблю все можливе, щоб наблизитися до них", – цитує Мане L’Equipe du Soir.

Нагадаємо, сенегалець став одним із семи гравців Ліверпуля, які потрапили до списку 30 претендентів на "Золотий м'яч".

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