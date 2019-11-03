toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ АТАЛАНТА - КАЛЬЯРІ

Мане: Мрію про "Золотий м'яч", але до Роналду і Мессі мені ще далеко

15:31 233 Читать на русском
Мане: Мрію про "Золотий м'яч", але до Роналду і Мессі мені ще далеко
Садьйо Мане / The Sun

Півзахисник Ліверпуля Садьйо Мане оцінив свої шанси на "Золотий м'яч" за підсумками 2019-го року.

"Чесно кажучи, "Золотий м'яч" – моя дитяча мрія. Я один з кандидатів на приз, тому що працював протягом тривалого часу. Ця нагорода швидше мрія, ніж нав'язлива ідея, в першу чергу я служу команді.

"А хто взагалі не номінований?" – Клопп про претендентів на "Золотий м’яч"

Неймовірно, коли мрії збуваються. Всі сенегальці, мої друзі, моя сім'я були б дуже раді, я теж був би щасливий. Цей приз – додаткова мотивація для мене. Приємно, коли Ето'О, Дрогба, які є легендами африканського футболу, говорять про мене.

Є Мессі і Роналду. Ці гравці – монстри. Думаю, мені все ще далеко до їхнього рівня. Але я зроблю все можливе, щоб наблизитися до них", – цитує Мане L’Equipe du Soir.

Нагадаємо, сенегалець став одним із семи гравців Ліверпуля, які потрапили до списку 30 претендентів на "Золотий м'яч".

"Зідзвонилися із Марадоною – він мені подякував". Ігор Бєланов – як отримати "Золотий м’яч" і не забити пенальті

blog_ava
Динамо – Львів: анонс матчу УПЛ
08:00
7142
Теги
Англія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Золотий м'яч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
хв
Динамо
17:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук