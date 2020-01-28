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Мане може пропустити два матчі АПЛ – гравець точно не зіграє проти Вест Хема Ярмоленка

19:07 106 Читать на русском
Мане може пропустити два матчі АПЛ – гравець точно не зіграє проти Вест Хема Ярмоленка
Садьйо Мане / Reuters

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів про терміни відновлення нападника мерсисайдців Садьйо Мане.

 

"Садьйо не буде грати проти Вест Хема, і, можливо, пропустить матч проти Саутгемптона. Після цього він має повністю одужати. Тиждень перерви, який ми маємо після гри із Саутгемптоном, є чудовою можливістю для нього набрати форму.

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У Мане невеликий надрив м'язу, але досить серйозний, щоб він вибув з ладу. З іншого боку, нам пощастило, що травма не настільки серйозна", – поділився Клопп в коментарі офіційному сайту Ліверпуля.

Нагадаємо, 27-річний сенегалець не зміг дограти матч проти Вулверхемптона, попросивши заміну в першому таймі. Додамо, що Ліверпуль вже завтра зіграє проти Вест Хема, а 1 лютого протистоятиме Саутгемптону.

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Теги
Садьйо Мане Садьйо Мане Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Вест Хем - Ліверпуль
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