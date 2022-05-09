Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч прагне підписати Садьйо Мане. Днями функціонер мюнхенського клубу вже зустрічався з агентом форварда, який не може узгодити новий контракт з Ліверпулем. Чинна угода Мане розрахована до літа 2023-го.

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Водночас контактів безпосередньо між Баварією і мерсисайдцями стосовно трансферу 30-річного сенегальця поки не було. Про це повідомив журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг у Twitter.

Мане виступає за Ліверпуль з 2016 року, вигравши АПЛ та Лігу чемпіонів. У сезоні 2021/22 сенегалець зіграв 46 матчів, забив 20 голів і віддав 4 асисти.

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