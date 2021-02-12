Форвард Ліверпуля Садьйо Мане вирішив долучитись до розвитку футболу у Франції.

Французький ФК Бурж Фут має шанс отримати значні фінансові надходження від Садьйо Мане, повідомляє Get French Football News.

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Представники нападника Ліверпуля уже ведуть перемовини з керівництвом клубу. Сенегалець має намір спрямувати свої кошти на розвиток молодіжки та жіночої команди Бурж Фут. Наразі клуб виступає у четвертому за силою дивізіоні Франції.

Нагадаємо, Садьйо виріс у бідній сенегальській сім'ї і часто бере участь у різноманітних благодійних акціях.

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