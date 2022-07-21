ДС Юнайтед розгромно поступився Баварії (2:6) в товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Товариський матч

ДС Юнайтед – Баварія – 2:6

Голи: Ліланд, 54, Ку-Діп'єтро, 83 – Мане, 5 (п), Забітцер, 12, Гнабрі, 44, Де Лігт, 47, Зіркзеє, 51, Мюллєр, 90+2

Зіркові новачки Баварії з першого матчі починають відпрацьовувати витрачені гроші. Садьйо Мане вийшов у стартовому складі і вже на 5-й хвилині відкрив рахунок, реалізувавши пенальті. Також сенегалець записав у свій актив результативну передачу на Гнабрі.

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Маттейс Де Лігт з'явився на полі відразу по перерві і вже через дві хвилини відправив м'яч у сітку воріт суперника. Юліан Нагельсманн дав нідерландцю відіграти лише півгодини. Цілком нормально до гравця, який провів з командою лише два тренування.

До слова, це був перший поєдинок ДС Юнайтед після призначення Вейна Руні на посаду головного тренера.