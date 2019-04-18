Мане: Хочу стати легендою Ліверпуля та АПЛ

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане розповів про свою мету в АПЛ та про роботу під керівництвом Юргена Клоппа.

"Звичайно, я хочу стати легендою не тільки Ліверпуля, а й Прем'єр-ліги. Це одна з моїх цілей. Я зроблю все можливе для цього.

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Я дістався до позначки в 100 матчів за Ліверпуль, і це багато значить для мене. Це неймовірно – провести таку кількість ігор за такий клуб.

Як я вже говорив, я дуже радий виступати за Ліверпуль. Кожен день насолоджуюся тим, що перебуваю тут, і намагаюся зробити все можливе, щоб виграти щось для клубу.

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Клопп – прекрасна людина, приємна. Він любить всіх своїх гравців. Тренер близький з ними. Клопп вимогливий, але він ніколи не тисне на нас. Тренер лише просить грати якнайкраще і отримувати задоволення. Під керівництвом Клоппа всі сильно додали. Для нас важливо працювати з ним якомога довше", – завив Мане в інтерв'ю LFC Magazine.