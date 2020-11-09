"Знаєте, чому Мане заробив пенальті? Бо він грав проти ідіота. Люди часто кажуть, що Кайл Вокер грає добре, але я так не думаю.

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Цьому хлопцю вже 30 років, він виступає за збірну, але залишається ходячою катастрофою. Він продовжує робити такі прості помилки. Це справедливе покарання для нього", – цитує Кіна TalkSport з посиланням на ефір Sky Sports.

Додамо, що Манчестер Сіті отримав у свої ворота 4 пенальті за поточний сезон АПЛ, і всі були реалізовані.

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