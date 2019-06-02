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Мане ефектно відпасував на Вейналдума – момент дня у Лізі чемпіонів

09:10 433 Читать на русском
Мане ефектно відпасував на Вейналдума – момент дня у Лізі чемпіонів
Садьйо Мане / Reuters

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане грав не тільки на результат у фіналі Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (2:0).

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане допоміг мерсисайдцям вшосте завоювати Кубок Ліги чемпіонів. Його пас п'ятою на Вейналдума визнаний найкращим моментом дня, повідомляє твіттер УЄФА.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

До слова, Ліверпуль переміг Тоттенхем у фіналі Ліги чемпіонів (2:0). Перший гол "червоні" забили за безпосередньої участі Мане, який заробив пенальті, з якого було відкрито рахунок у матчі.

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Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу
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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Тоттенхем Тоттенхем Джорджініо Вейналдум Джорджініо Вейналдум Садьйо Мане Садьйо Мане
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