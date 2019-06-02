Мане ефектно відпасував на Вейналдума – момент дня у Лізі чемпіонів

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане грав не тільки на результат у фіналі Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (2:0).

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане допоміг мерсисайдцям вшосте завоювати Кубок Ліги чемпіонів. Його пас п'ятою на Вейналдума визнаний найкращим моментом дня, повідомляє твіттер УЄФА.

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

До слова, Ліверпуль переміг Тоттенхем у фіналі Ліги чемпіонів (2:0). Перший гол "червоні" забили за безпосередньої участі Мане, який заробив пенальті, з якого було відкрито рахунок у матчі.

Тоттенхем – Ліверпуль: логічний фінал ЛЧ 2018/19 – зіпсував суддя, вирішили оригінальні герої, або 2 прикмети працюють