Мане дотепно відповів вболівальникам, які закликали його перейти в Манчестер Юнайтед, – відео дня

Нападник Ліверпуля Садьйо Мане не має намірів змінювати команду.

Наразі Мане перебуває у розташуванні збірної Сенегалу, де готується до поєдинку Кубка африканських націй проти Мадагаскару, який відбудеться 23-го березня.

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Після відкритого тренування національної команди сенегалець підійшов до трибуни з уболівальниками, які тримали в руках плакат із закликом до футболіста перейти в Манчестер Юнайтед. Садьйо жестом показав, що не поділяє їхнього прагнення.

Варто зауважити, що влітку 2016 року Мане міг перейти в МЮ, а не в Ліверпуль. Однак тоді гравець назвав "червоних дияволів" неправильним клубом для себе.

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