toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Мандзюк зізнався, які премії платив Коломойський за перемоги над Шахтарем, Динамо та Металістом – фантастичні суми

29 квітня 12:20 4286 Читать на русском
Мандзюк зізнався, які премії платив Коломойський за перемоги над Шахтарем, Динамо та Металістом – фантастичні суми
Віталій Мандзюк / Фото з відкритих джерел

Колишній захисник Дніпра Віталій Мандзюк розповів про фінансові нагороди, які отримували гравці клубу за вдалі матчі проти прямих конкурентів.

"Найбільша премія в кар'єрі? Я перейшов у Дніпро тоді, коли там нормально платили.

Дуглас: Дніпро винен мені зарплату за шість місяців – я не розраховую отримати ці гроші

Завжди за перемогу над Динамо, Шахтарем чи Металістом платили по 50 тисяч доларів, якщо нічия – 25 тисяч. Пам'ятаю, як ми обіграли Динамо, коли я був капітаном, а Матеус забив два м'ячі. Щоправда, це було за часів Рамоса, а тоді таких премій вже не давали", – пояснив Мандзюк в ефірі YouTube-каналу Кент.

За словами Олександра Алієва, навіть у київському Динамо таких фантастичних премій за часів його кар'єри не було. Нагадаємо, Мандзюк виступав за Дніпро з 2010 по 2017 рік. Виховувався екс-захисник збірної України у системі Динамо.

Український Серхіо Рамос: стиль, прес, татуювання і вогнепальна зброя – брутальність зашкалює

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
3459
Теги
Дніпро Дніпро Віталій Мандзюк Віталій Мандзюк
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
30
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук