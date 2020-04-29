Мандзюк зізнався, які премії платив Коломойський за перемоги над Шахтарем, Динамо та Металістом – фантастичні суми

Колишній захисник Дніпра Віталій Мандзюк розповів про фінансові нагороди, які отримували гравці клубу за вдалі матчі проти прямих конкурентів.

"Найбільша премія в кар'єрі? Я перейшов у Дніпро тоді, коли там нормально платили.

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Завжди за перемогу над Динамо, Шахтарем чи Металістом платили по 50 тисяч доларів, якщо нічия – 25 тисяч. Пам'ятаю, як ми обіграли Динамо, коли я був капітаном, а Матеус забив два м'ячі. Щоправда, це було за часів Рамоса, а тоді таких премій вже не давали", – пояснив Мандзюк в ефірі YouTube-каналу Кент.

За словами Олександра Алієва, навіть у київському Динамо таких фантастичних премій за часів його кар'єри не було. Нагадаємо, Мандзюк виступав за Дніпро з 2010 по 2017 рік. Виховувався екс-захисник збірної України у системі Динамо.

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