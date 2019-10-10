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Мандзюк потрапив до тренерського штабу збірної України U-18

19:16 342 Читать на русском
Мандзюк потрапив до тренерського штабу збірної України U-18
Віталій Мандзюк / фото: ФК Дніпро

Колишній захисник "жовто-синіх" Віталій Мандзюк став одним із помічників Володимира Єзерського в тренерському штабі збірної України U-18.

"Це була моя ініціатива запросити Віталія в наш тренерський штаб. Упевнений, що Мандзюк нам допоможе, оскільки у нього є досвід виступу на найвищому рівні як в матчах клубних команд, так і в складі національної збірної України.

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Віталій відповідатиме за фізичну підготовку команди і за роботу із захисниками", – розповів Єзерський в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, збірна України U-18 проведе два товариські матчі проти однолітків з Вірменії 11 і 13 жовтня.

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Теги
Україна U-18 Україна U-18 Віталій Мандзюк Віталій Мандзюк Збірна України Володимир Єзерський Володимир Єзерський
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