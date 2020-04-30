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Мандзюк: На банкеті Приватбанку узгоджували з Коломойським новий контракт

30 квітня 06:30 4572 Читать на русском
Мандзюк: На банкеті Приватбанку узгоджували з Коломойським новий контракт
Ігор Коломойський / Фото ФК Дніпро

Колишній капітан Дніпра Віталій Мандзюк розповів співпрацю з президентом клубу Ігорем Коломойським.

"З Коломойським спілкувався, особисто. Домовлявся про контракт особисто. Зустрічався. Тоді Приватбанку було 25 років. У нас була гра з Зорею і банкет, на якому були і ми.

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Ми поговорили про мій контракт, який у мене закінчувався. Безпосередньо на банкеті я домовився про свій контракт.

Він все знає про всіх. Вийшло з ним і поговорити, і особисто зустрітися, і вирішити фінансове питання", – розповів Мандзюк для Youtube-каналу Кент.

Нагадаємо, екс-захисник збірної України виступав за Дніпро у 2010-2017 роках.

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Дніпро Дніпро Ігор Коломойський Віталій Мандзюк Віталій Мандзюк
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