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Манджукіч зворушливо попрощався з Ювентусом

21:12 457 Читать на русском
Манджукіч зворушливо попрощався з Ювентусом
Маріо Маджукіч / Фото з відкритих джерел

Екс-нападник Ювентуса Маріо Манджукіч у соціальній мережі Instagram звернувся до всіх, хто хоч якось пов’язаний з туринським клубом.

"Неможливо описати чотири з половиною роки в одному повідомленні, але я сподіваюсь, що ви бачили мою пристрасть по відношенню до цього клубу і до цієї команди у кожному матчі, в якому я грав. Щиро дякую, містере Аллегрі і містере Маротта, за мою потрібність в Турині. Для мене було честю грати за Ювентус і останні кілька місяців не вплинуть на повагу і любов, які я відчуваю до цього клубу.

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Я дякую всім партнерам по команді, з якими грав всі ці роки. Я насолоджувався кожною нашою битвою, і ми вийшли переможцями у більшості з них! Я не забуду всіх перемог і трофеїв, які стали результатами нашого рівня, старанної роботи і командного духу. Також дуже дякую персоналу, що працює за лаштунками – тренерам, лікарям, фізіотерапевтам і всім тим, хто переживав за гравців Ювентуса і робив все, аби вони були в найкращій формі.

Нарешті, величезне спасибі чудовим фанатам, які є справжньою причиною масштабу і успіху цього клубу. Я ціную підтримку, яку ви надавали мені з першого дня. Я завжди викладався на сто відсотків заради "б’янконері". Бажаю вам всього найкращого! А мені час перегортати нову сторінку. Завжди ваш, Маріо", – написав Манджукіч на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, хорватський нападник 24 грудня підписав контракт із катарським Аль-Духайлом. Ювентус отримав за форварда приблизно 7 млн євро.

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È impossibile riassumere quattro anni e mezzo in un semplice arrivederci, ma spero abbiate visto la mia passione per questo club e per questa squadra in ogni singola partita che ho giocato per la @juventus Un grande ringraziamento a Mr Allegri e a Mr Marotta per avermi voluto a Torino - è stato un privilegio giocare per la Juventus e gli ultimi mesi non cambieranno il rispetto e l'amore che provo per il club ringrazio tutti i compagni che ho avuto in queste stagioni - ho davvero apprezzato ogni singola battaglia con voi e abbiamo vinto la maggior parte di queste battaglie! Non dimenticherò tutte le vittorie e i trofei, frutto della nostra qualità, del duro lavoro e dello spirito di squadra. Un grande grazie anche allo staff che lavora dietro le quinte - allenatori, staff medico, fisioterapisti e ogni altra persona che si preoccupa che i giocatori della Juventus siano nelle migliori condizioni per avere successo. Infine, il ringraziamento più grande per i meravigliosi tifosi che sono la vera ragione per cui il club e così grande e vincente - ho apprezzato davvero molto il sostegno che mi avete dimostrato fin dal primo giorno Concludendo, ho sempre cercato di dare il massimo per i Bianconeri vi auguro il meglio! E per me, è tempo di un nuovo capitolo... Per sempre vostro, Mario

Допис, поширений Mario Mandžukić MM 17 (@mariomandzukic)

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Теги
Джузеппе Маротта Аль-Духайль Аль-Духайль Ювентус Ювентус Італія Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
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