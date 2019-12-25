Манджукіч зворушливо попрощався з Ювентусом

Екс-нападник Ювентуса Маріо Манджукіч у соціальній мережі Instagram звернувся до всіх, хто хоч якось пов’язаний з туринським клубом.

"Неможливо описати чотири з половиною роки в одному повідомленні, але я сподіваюсь, що ви бачили мою пристрасть по відношенню до цього клубу і до цієї команди у кожному матчі, в якому я грав. Щиро дякую, містере Аллегрі і містере Маротта, за мою потрібність в Турині. Для мене було честю грати за Ювентус і останні кілька місяців не вплинуть на повагу і любов, які я відчуваю до цього клубу.

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Я дякую всім партнерам по команді, з якими грав всі ці роки. Я насолоджувався кожною нашою битвою, і ми вийшли переможцями у більшості з них! Я не забуду всіх перемог і трофеїв, які стали результатами нашого рівня, старанної роботи і командного духу. Також дуже дякую персоналу, що працює за лаштунками – тренерам, лікарям, фізіотерапевтам і всім тим, хто переживав за гравців Ювентуса і робив все, аби вони були в найкращій формі.

Нарешті, величезне спасибі чудовим фанатам, які є справжньою причиною масштабу і успіху цього клубу. Я ціную підтримку, яку ви надавали мені з першого дня. Я завжди викладався на сто відсотків заради "б’янконері". Бажаю вам всього найкращого! А мені час перегортати нову сторінку. Завжди ваш, Маріо", – написав Манджукіч на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, хорватський нападник 24 грудня підписав контракт із катарським Аль-Духайлом. Ювентус отримав за форварда приблизно 7 млн євро.

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