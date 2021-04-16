Нападник Мілана Маріо Манджукич відмовився від березневої зарплати, оскільки не міг допомогти команді на футбольному полі через травму.

Про рішення хорвата розповів президент італійського клубу Паоло Скароні. Зекономлені гроші (300 тисяч євро) Мілан віддасть на благодійність, повідомляє Corriere della Sera з посиланням на ANSA.

Мілан визначився із долею Манджукіча, – журналіст

"Винятковий жест. Це демонструє етику і професіоналізм Маріо, а також його повагу до Мілана. Таким чином, у клубу буде можливість і далі допомагати фонду в умовах економічної нестабільності, коли спорт є інструментом соціальної інтеграції", – сказав Скароні.

Нагадаємо, 34-річний форвард приєднався до "россонері" взимку, але у нинішньому сезоні провів лише 5 матчів у всіх турнірах, у яких не відзначився результативними діями. Востаннє Маріо Манджукіч з'являвся на полі ще 18 лютого в матчі ЛЄ проти Црвени Звезди. Хорват уже залікував травму і готується до зустрічі з Дженоа на цих вихідних.

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