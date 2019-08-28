Манджукіч відмовився від переходу в ПСЖ – форвард залишиться в Ювентусі

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіч не має наміру перевіряти свої сили у Лізі 1.

Керівництво ПСЖ терміново потребує нового форварда, але Маріо Манджукіч не хотів стати потенційним рятівником чемпіона Франції та відмовив клубу, повідомляє Di Marzio.

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Найімовірніше, 33-річний хорват залишиться в Ювентусі до наступного трансферного вікна.

Нагадаємо, ПСЖ потерпає від нехватки кадрів у атакувальній лінії. Кавані та Мбаппе відновлюються від травм, а головна зірка парижан Неймар досі ще не визначився зі своїм майбутнім.

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