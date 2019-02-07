Манджукіч відмовився переходити в Далянь Іфан – китайці пропонували хорвату вкрай вигідний контракт

Форвард Ювентуса Маріо Манджукіч поки не зацікавлений у переході в китайський клуб.

Хорватський нападник відмовився від дуже вигідного контракту, який йому пропонував китайський Дальянь Іфан, стверджує Sport Mediaset.

Трансфер Гамшіка в китайський клуб опинився під загрозою зриву – відома причина

За інформацією джерела, Манджукіч міг заробляти приблизно 10 млн на рік, однак гравець відмовився від пропозиції та воліє залишитися у Ювентусі. Раніше повідомлялось, що "б'янконері" готують для 32-річного Маріо новий контракт, який діятиме до літа 2022 року.

Чинний контракт хорвата з клубом діє до 2020 року. У складі Юве нападник тричі тріумфував у чемпіонаті та Кубку Італії.

"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧ