Манджукіч відмовив двом європейським клубам і хоче перейти в Баварію

Нападник Ювентуса Маріо Манджукіч до закриття трансферного вікна може змінити команду.

Хорват знову хоче виступати в Бундеслізі у складі Баварії, повідомляє журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Шира на своїй сторінці в Twitter.

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За інформацією джерела, форвардом також цікавляться Монако і дортмундська Борусія. Сам Манджукіч зацікавлений виключно у поверненні в Мюнхен.

До слова, Маріо Манджукіч з 2012 по 2014 рік вже виступав за Баварію, разом з якою двічі вигравав Бундеслігу, а також ставав тріумфатором Ліги чемпіонів.

У минулому сезоні Манджукіч відіграв за Ювентус 33 поєдинки у всіх турнірах, забивши 10 м'ячів і віддавши 6 результативних передач.

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