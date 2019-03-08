Манджукіч узгодив новий контракт з Ювентусом

Хорватський форвард Ювентуса Маріо Манджукіч близький до продовження співпраці з клубом.

Манджукіч домовився з Ювентусом про новий контракт до літа 2021-го. За цією угодою хорват зароблятиме 4,5 мільйона євро на рік, також будуть передбачені різноманітні бонуси, повідомляє Tuttosport.

Манджукіч відмовився переходити в Далянь Іфан – китайці пропонували хорвату вкрай вигідний контракт

За інформацією джерела, сторони підпишуть контракт у найближчі дні, а офіційно про це повідомлять після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

У цьому сезоні Манджукіч забив 9 голів і віддав 6 асистів у 27 матчах за "б'янконері". Чинна угода між Ювентусом і 32-річним форвардом розрахована до кінця наступного сезону.

Шевченко – про шанси Ювентуса на перемогу в Лізі чемпіонів: Це ідеальний рік для них, щоб виграти всі трофеї