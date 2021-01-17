Колишній форвард туринського Ювентуса та низки інших команд Маріо Манджукіч близький до повернення в італійську Серію А.

Ветеран домовився про умови контракту з Міланом, стверджує Calciomercato.

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Угода розрахована на 6 місяців з опцією автоматичного продовження на 1 рік, якщо "россонері" потраплять до Ліги чемпіонів. За півроку Манджукіч заробить 1,8 млн євро. Підписання досвідченого хорвата підтримав лідер Мілана Златан Ібрагімовіч. Форвард дістанеться міланцям безкоштовно, оскільки має статус вільного агента.

До слова, Маріо Манджукіч має досвід виступів у чемпіонаті Італії. У 2015-2019 рр. він захищав кольори Ювентуса та здобув зі "Старою синьйорою" 4 Скудетто.

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