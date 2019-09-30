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Манджукіч шкодує, що не перейшов у Манчестер Юнайтед, – ЗМІ

20:59 643 Читать на русском
Манджукіч шкодує, що не перейшов у Манчестер Юнайтед, – ЗМІ
Маріо Манджукіч / LaPresse

Форвард туринського Ювентуса Маріо Манджукіч розчарований через те, що не змінив клубну прописку в літнє трансферне вікно.

Віце-чемпіон світу жалкує, що не погодився на перехід у Манчестер Юнайтед влітку. Про це повідомляє Sport Witness із посиланням на Corriere dello Sport.

Манджукіч відмовився від спокусливої суми заради переходу в Манчестер Юнайтед

Манджукіч перед закриттям трансферного вікна міг опинитися на Олд Траффорд, але не погодився на умови "червоних дияволів". Тепер досвідчений хорват незадоволений своїм становищем у Турині, оскільки не потрапив до заявки клубу на ЛЧ, й хоче покинути Юве в січні. Зокрема, інтерес до нього знову проявляє Юнайтед.

До слова, в сезоні 2019/20 Маріо Манджукіч не провів жодної хвилини в офіційних матчах і лише тричі потрапив на лаву запасних у поєдинках "Старої синьйори".

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