Манджукіч продовжив контракт з Ювентусом

Ювентус оголосив про підписання нової угоди з нападником Маріо Манджукічем.

Маріо Манджукіч продовжить захищати кольори Ювентуса. 32-річний віце-чемпіон світу підписав нову угоду, яка розрахована до літа 2021 року, інформує офіційний сайт туринського клубу.

Ювентус може стати чемпіоном Італії цього тижня за двох умов

Хорват виступає за Ювентус з 2015 року. У складі туринської команди Манджукіч тричі виграв Серію А та одного разу грав у фіналі Ліги чемпіонів. В поточному сезоні форвард забив у чорно-білій футболці 9 голів у всіх турнірах (серед гравців Ювентуса більше лише у Кріштіану Роналду).

Таким чином Манджукіч цілком може завершити кар'єру саме в Турині, адже на момент завершення контракту йому вже виповниться 35. Попередня угода гравця діяла до літа 2022 року.

Після 30 турів Ювентус впевнено лідирує в чемпіонаті Італії. У "б'янконері" 80 очок, у Наполі – на 18 менше. Крім того, туринці вийшли у чвертьфінал ЛЧ, де зіграють проти Аякса.

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