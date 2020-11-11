Хорватський форвард Маріо Манджукіч близький до того, щоб повернутися на футбольне поле.

Манджукіч невдовзі може стати гравцем іспанської Сельти. Переговори перебувають на завершальній стадії, повідомляє Marca з посиланням на Cope-Vigo.

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Сельта має серйозні проблеми в нападі, де голи забиває лише Яго Аспас. У Віго розраховують, що хорват допоможе вирішити це питання. До того ж Манджукіч приєднається до клубу на правах вільного агента, адже перебуває без команди ще з літа, коли розірвав контракт із катарським Аль-Духайлем.

Нагадаємо, раніше Манджукіч мав пропозицію від лондонського Вест Хема. Однак клуб Андрія Ярмоленка відмовився від цієї угоди через високі фінансові запити футболіста. Marca теж звертає увагу на цей факт, акцентуючи увагу на тому, що Сельта свідомо йде на ризик, щоб успішно завершити боротьбу за виживання. Після 9 турів команда розташувалася над самісінькою зоною вильоту.

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