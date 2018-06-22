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Манджукіч: Нехай вболівальники збірної Хорватії радіють, у нас на це немає часу

08:27 735 Читать на русском
Манджукіч: Нехай вболівальники збірної Хорватії радіють, у нас на це немає часу
Маріо Манджукіч / Фото з соцмереж

Нападник збірної Хорватії Маріо Манджукіч прокоментував сенсаційну перемогу над Аргентиною (3:0).

"Це велика перемога, ми показали, що можемо грати проти великих суперників. Були деякі моменти в наших діях, які треба виправляти. Ми будемо готуватися, тренуватися і станемо сильнішими. Ми знаємо, що нас чекає попереду, і готові до цього.

Аргентина – Хорватія – відео голів та огляд матчу

Нехай вболівальники збірної Хорватії радіють і святкують, у нас на це просто немає часу, вже завтра у нас тренування. Що стосується моїх моментів, то я граю за збірну Хорватії, а не за самого себе, і сьогодні ми перемогли", – цитує Маріо видання championat.

Нагадаємо, після перемоги над збірною Аргентини, хорвати практично гарантували собі місце у плей-офф ЧС-2018.

ЧС-2018 2 тур

Аргентина - Хорватія: Четвер 21 червня 2018

Аргентина
Матч завершено
0 : 3
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Аргентина - Хорватія Хорватія Хорватія Чемпіонат світу-2018 Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
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