Манджукіч: Нехай вболівальники збірної Хорватії радіють, у нас на це немає часу

Нападник збірної Хорватії Маріо Манджукіч прокоментував сенсаційну перемогу над Аргентиною (3:0).

"Це велика перемога, ми показали, що можемо грати проти великих суперників. Були деякі моменти в наших діях, які треба виправляти. Ми будемо готуватися, тренуватися і станемо сильнішими. Ми знаємо, що нас чекає попереду, і готові до цього.

Аргентина – Хорватія – відео голів та огляд матчу

Нехай вболівальники збірної Хорватії радіють і святкують, у нас на це просто немає часу, вже завтра у нас тренування. Що стосується моїх моментів, то я граю за збірну Хорватії, а не за самого себе, і сьогодні ми перемогли", – цитує Маріо видання championat.

Нагадаємо, після перемоги над збірною Аргентини, хорвати практично гарантували собі місце у плей-офф ЧС-2018.