Манджукіч не зіграє проти Мілана в матчі за Суперкубок Італії, Канселу відновився після травми

Форвард Ювентуса Маріо Манджукіч пропустить матч за Суперкубок Італії проти Мілана через травму, тоді як захисник Жоау Канселу навпаки може взяти участь у поєдинку.

Ювентус на своєму офіційному сайті опублікував заявку на матч Суперкубка Італії, який відбудеться 16 січня в Джидді.

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До списку не потрапив нападник Маріо Манджукіч, який має проблеми з кісткою стегна, тому хорват пропустить поєдинок проти "россонері".

Натомість відновився Жоау Канселу, і Массіміліано Аллегрі взяв португальця в Саудівську Аравію.

До слова, у цьому матчі Кріштіану Роналду може виграти свій перший трофей після переходу в Юве минулого літа.

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