Манджукіч може перебратися в катарський клуб – Ювентус навіть не взяв форварда на найближчий матч

Досвідчений хорват не збирається миритися з роллю запасного і розглядає різноманітні варіанти продовження кар'єри.

Ювентус дозволив Маріо Манджукічу вести переговори з іншими клубами, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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У послугах віце-чемпіона світу зацікавлені клуби з Катару, які готові розпочати переговори з хорватом вже найближчим часом. Чемпіони Італії не будуть утримувати Манджукіча, тому його навіть не включили в заявку на матч Серії А проти Фіорентини. Таким чином, у 33-річного нападника буде достатньо часу, щоб обговорити деталі свого імовірного переходу.

Нагадаємо, влітку Манджукічем активно цікавився Манчестер Юнайтед, однак переїзд форварда на Олд Траффорд так і не відбувся.

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